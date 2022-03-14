В Одессе отметили День украинского добровольца

14 марта в Одессе почтили память погибших защитников-добровольцев Одессы и Одесской области.

Об этом сообщается на официальном сайте города.

Руководители Одесской областной военной администрации, областного й городского советов возложили цветы к Стене памяти возле Кафедрального собора Рождества Христова Одесской епархии ПЦУ и почтили память погибших за Независимость Украины одесситов и жителей области.



Кстати. День украинского добровольца отмечается в соответствии с Постановлением Верховной Рады Украины от 17 января 2017 года №1822-VIII «Об установлении Дня украинского добровольца».

Как сообщала Одесса News, 9 марта, в 208-ю годовщину со дня рождения великого украинского поэта, писателя, художника, мыслителя Тараса Григорьевича Шевченко, в Одессе, в парке его имени, прошла торжественная церемония возложения цветов к памятнику Великому Кобзарю.

Фото: «Одесса»

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