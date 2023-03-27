В Одессе чествовали актёров и всех служителей театрального искусства

Сегодня, 27 марта, по случаю Международного дня театра, в Одессе прошло чествование работников театров.

Первый заместитель председателя Одесской облгосадминитрации Борис Волошенков, принявший участие в торжествах, поздравил представителей театральной сферы Одесской области с праздником и вручил награды, сообщает пресс-служба ООВА.

В своём приветственном слове Борис Волошенков отметил, что в культурной жизни Одессы театр играет особую роль, ведь одесская театральная жизнь ведёт свою историю с первых дней существования нашего прекрасного города.

«Сегодня наши театры успешно продолжают традиции знаменитой одесской театральной школы, наполняя их новым актуальным содержанием и интересными режиссёрскими находками, настоящими чувствами, неисчерпаемой энергией и увлекательной игрой актёров. От всего сердца поздравляю с праздником актёров, режиссёров, хореографов, музыкантов, да и всех работников театральных заведений! Пусть ваш постоянный творческий поиск и дальше будет направлен на сохранение и приумножение лучших театральных традиций Одессы и дальнейшее развитие сценического искусства. Убеждён, что знаменитые страницы нашей национальной культуры будут обогащаться новыми яркими театральными спектаклями, вашими творческими победами и громкими овациями настоящих ценителей театрального искусства!», — сказал Борис Волошенков.

Мэр Одессы Геннадий Труханов также поздравил и наградил актёров и сотрудников театров города, — информирует Telegram «Одесса.Официально».

«Благодарю вас за возобновление работы театров во время военного положения. За громкие премьеры, за помощь фронту, за поддержку морального духа одесситов. Спасибо за те эмоции, которые способны подарить только вы. Современные технологии развиваются очень быстро. Но ни один онлайн-формат никогда не будет вашим конкурентом! Вы всегда будете слышать искренние аплодисменты и знать, что вас ждёт верный зритель», — обратился Труханов.

Также на торжествах были отмечены лучшие театральные премьеры 2022 года.

Фото: ООВА, Одесса.Официально

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