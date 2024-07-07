Одесса отмечает День Военно-Морских Сил

7 июля в Украине отмечается День Военно-Морских Сил ВСУ.

С праздником матросов, старшин и офицеров поздравил Командующий ВМС вице-адмирал Алексей Неижпапа.

В своём приветствии он подчеркнул, что «мы с вами идём невероятно сложным, но однозначно верным путём развития национального флота и Украины как морского государства, а не государства у моря».

«Сегодня мы имеем большую, сплочённую семью украинских военных моряков – влюблённых в море отважных защитников своей Родины. В День Военно-Морских Сил Вооружённых Сил Украины хочу в очередной раз поблагодарить всех вас за вашу службу, преданность и самопожертвование, за вклад каждого из вас в развитие флота и защиту Украины. Наивысшее уважение и вечную память получили те военные моряки, которые положили жизнь в борьбе с захватчиками нашей земли и морских просторов», — сказано в приветствии Командующего.

Алексей Неижпапа напомнил, что военные моряки вместе с другими составляющими Сил обороны Украины наносят значительный урон вражескому флоту: «Мы сумели превратить более 25 тысяч квадратных километров моря в серую зону, куда оккупант боится заходить, и заставили его прятать корабли в гаванях и закрытых акваториях. Это позволило восстановить гражданское судоходство в северо-западной части Чёрного моря и дало чёткий сигнал всему миру – Украина – морское государство, и мы можем отстаивать, бороться за свои интересы в море».

Командующий отметил и ратный труд морских пехотинцев, бьющих врага не только в море, но и на суше, личного состава недавно созданной Речной флотилии ВМС ВСУ, коллектива Морской авиации и подразделений беспилотных систем ВМС.

«Настоящим ужасом для врага стали наши военнослужащие, умело и точно применяющие созданные и построенные в Украине мобильные ракетные комплексы «Нептун», другие высокотехнологичные системы. Так держать!», — написал Командующий.

«От имени всего личного состава Военно-Морских Сил Вооружённых Сил Украины хочу поблагодарить государственных деятелей и представителей местных общин, общественных активистов и волонтёров, в целом, всех, кто словом и делом поддерживал раньше или помогает сейчас развивать и улучшать национальный флот», — резюмировал Алексей Неижпапа.

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