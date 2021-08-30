Официальный электронный кабинет моряка никак не могут восстановить

Информация о том, что официальный электронный кабинет моряка уже восстановлен, не соответствует действительности.

Об этом сообщает Мининфраструктуры.

Отмечается, что работа над восстановлением государственного реестра и связанных с ним электронных сервисов моряка продолжается.

Имеющиеся электронные кабинеты, связанные со старой базой данных, не находятся под управлением уполномоченных государственных органов. Лишь в исключительных случаях информация с неё используется для верификации документов моряков, которые сейчас находятся в рейсах.

О возобновлении работы электронного кабинета моряка будет сообщено на официальных ресурсах Мининфраструктуры. Рекомендуется доверять только информации, поступающей от уполномоченных органов.

Как сообщала Одесса News, Мининфраструктуры продлило срок действия выданных в Украине сертификатов и паспортов морякам до 31 декабря 2021 года вне зависимости от того, находятся они в рейсе или нет.

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