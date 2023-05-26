Делегация ВМС Литвы встретилась с вице-адмиралом Неижпапой

Командующие Военно-морскими силами Вооружённых сил Украины и Литовской Республики вице-адмирал Алексей Неижпапа и капитан 1-го ранга Гиедриус Пременекас обсудили перспективные направления военного сотрудничества между флотами.

Об этом пресс-служба ВМС ВСУ сообщила в Facebook.

Отмечается, что встреча состоялась в ходе визита литовской делегации в ВМС ВСУ.

«Командующие обсудили потребности и приоритеты подготовки личного состава украинских Военно-Морских Сил», — говориится в сообщении.

Иностранные гости посетили ряд объектов военной инфраструктуры, осмотрели современное оборудование, используемое украинскими морскими пехотинцами, ознакомились с последствиями атаки одного из военных объектов дронами Российской Федерации.

Неижпапа поблагодарил литовскую сторону за поддержку украинцев и ВСУ, а также за постоянное внимание к событиям, происходящим в Украине.

Значительное внимание командующие уделили вопросам ситуации безопасности в районе выполнения задач подразделениями ВМС Украины и особенностям действий вражеских войск.

Как сообщала Одесса News, 29 апреля 2023 года отмечена 105-я годовщина со Дня поднятия на кораблях бывшего Черноморского флота Российской империи флага Украины, что, согласно требованиям временного закона «О флоте Украинской Народной Республики», произошло 29 апреля 1918 года в Севастополе.

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