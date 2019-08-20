Измаильские правоохранители задержали грузовик с металлоломом без документов

В Измаильском районе Одесской области участковый полицейский совместно с представителями общественного формирования обнаружили грузовой автомобиль, загруженный бытовым ломом чёрного металла.

Как сообщает Нацполиция Одесской области, автомобиль остановили в одном из сёл района. Во время её осмотра полицейские обнаружили около восьмисот килограммов металлолома и электронные весы. Никаких разрешительных документов на перевозку такого груза 25-летний водитель предъявить не смог.

«Всё обнаруженное у правонарушителя изъято», — говорится в сообщении.

По данному факту сведения были внесены в Единый реестр досудебного расследования по ч.1 ст.213 (нарушение порядка осуществления операций с металлоломом) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от пятисот до тысячи пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ от ста до двухсот часов.

Фото: Нацполиция