Разоблачителей коррупционных схем будут поощрять премиями

Обличителей масштабных коррупционных схем будут поощрять материальным вознаграждением и гарантией от государства на защиту от преследования.

Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Украины Руслан Рябошапка при обсуждении механизмов защиты и поощрения обличителей коррупции с представителями общественных организаций и международных партнёров Украины в сфере борьбы с коррупцией, сообщает пресс-служба Главы государства.

«Обличители, сообщающие о масштабных коррупционных схемах, которые наносят государству значительный ущерб, будут поощрены материальным вознаграждением. Кроме того, государство будет гарантировать обличителям коррупционных преступлений защиту от преследований за разглашение информации, восстановление нарушенных трудовых и других прав, конфиденциальность сообщений о коррупции, а также установление ответственности в случаях преследования обличителей», — отметил Рябошапка.

По данным ОП, проекты готовящихся законов регламентируют способы и порядок уведомления о коррупционных или связанных с коррупцией правонарушениях, процедуры рассмотрения таких сообщений, права и гарантии защиты обличителей, их близких лиц и других лиц, которые способствовали раскрытию обличителем информации, включительно с правом обличителя получать сведения о состоянии рассмотрения предоставленной информации, правом на бесплатную правовую помощь, конфиденциальность, а также на материальное вознаграждение в пределах 10% от суммы возмещённых государству убытков или размера неправомерной выгоды (взятки).

Отмечается, что соответствующие законопроекты будут внесены Президентом как неотложные для внеочередного рассмотрения Верховной Радой.

Фото: пресс-служба ОП