Авиакомпания «Мотор Сич» предупредила об отмене рейсов между Одессой и Киевом

Запорожская авиакомпания «Мотор Сич» снизит частоту выполнения рейсов между Киевом и Одессой.

Об отмене рейсов перевозчик сообщил на официальном сайте.

«На период выполнения рейсов из Киевского аэропорта «Борисполь» авиакомпания «Мотор Сич» снизит частотность выполнения рейсов между Киевом и Одессой», — говорится в сообщении.

В период со 2 по 12 сентября (включительно) 2019 г. будут выполняться рейсы:

— М9 253 Одесса – Киев (Борисполь), вылет из Одессы в 07.40, прибытие в Борисполь в 09.00. Рейс будет выполняться в понедельник, вторник, среду, четверг и пятницу;

— М9 252 Киев (Борисполь) — Одесса, вылет из Борисполя в 19.50, прибытие в Одессу в 21.10. Рейс будет выполняться в понедельник, вторник, среду, четверг и пятницу;

— М9 255 Одесса — Киев (Борисполь), вылет из Одессы в 08.50, прибытие в Борисполь в 10.10. Рейс будет выполняться в субботу;

— М9 258 Киев (Борисполь) — Одесса, вылет из Борисполя в 20.40, прибытие в Одессу в 22.00. Рейс будет выполняться в воскресенье.

Также сообщается, что с 2 по 12 сентября 2019 г. отменены регулярные рейсы: М9 251 Одесса — Киев (Борисполь), М9 254 Киев (Борисполь) — Одесса.

7 сентября 2019 г. отменены рейсы: М9 245 – Одесса-Киев (Борисполь), М9 246 и М9 256 Киев (Борисполь) — Одесса.

8 сентября 2019 г. отменены рейсы: М9 247 и М9 257 Одесса-Киев (Борисполь), М9 248 Киев (Борисполь) — Одесса.

В авиакомпании говорят, что пассажиров отмененного рейса М9 251 пересадили на рейсы М9 253 Одесса — Киев (Борисполь), а М9 254 – на рейсы М9 252 Киев (Борисполь) — Одесса.

Авиакомпания приносит извинения за доставленные неудобства.

Отмечается, что все рейсы авиакомпании «Мотор Сич» по маршрутам Одесса – Киев и Киев – Одесса будут обслуживаться в новом терминале «Одесса МАМА» Международного аэропорта «Одесса».

На период со 2 сентября по 15 октября Международный аэропорт «Запорожье» закрывается из-за ремонта взлётно-посадочной полосы.