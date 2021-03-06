«Мотор Сич» возобновляет полёты из Киева в Одессу

Авиакомпания «Мотор Сич» 26 апреля возобновит полёты в Одессу из Международного аэропорта «Киев» (Жуляны).

Об этом говорится на сайте авиаперевозчика.

«Из Киева в Одессу рейсы будут выполняться ежедневно, кроме воскресенья, из Одессы в Киев — ежедневно, кроме субботы», — говорится в сообщении.

Из Киева борт вылетает в 9:50, по субботам — в 10:50; в Одессу прибывает в 11:10, по субботам — в 12:10.

Из Одессы самолёт вылетает в 17:50, по воскресеньям — в 18:30; прибытие в Киев в 19:10, по воскресеньям — в 19:50.

Как сообщала Одесса News, украинский лоукостер SkyUp в конце мая планирует запустить ряд внутренних и международных рейсов в одесском направлении.

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