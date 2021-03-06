71-й кинофестиваль Berlinale объявил победителей

Международное жюри 71-го Берлинского кинофестиваля определило 5 марта победителей.

Объявление лучших фильмов организаторы фестиваля транслировали онлайн, сообщает Укринформ.

«Золотого Медведя» в этом году получила лента румынского режиссера Раду Джуда «Bad Luck Banging or Loony Porn» («Неудачный секс или безумное порно»).

Фильм охарактеризовали как экспериментальную сатиру. Он рассказывает об учительнице, которая попадает в сложную ситуацию из-за домашнего порновидео, попавшего в Интернет. Жюри решило, что работа фиксирует «обнажённую плоть нашего настоящего момента», что фильм «искусно отработанный» и в то же время «умный и детский».

Жюри, работавшее дистанционно, также назвало обладателей «Серебряных медведей».

Так, лучшей актрисой стала немка Марен Эггерт за роль в фильме «Я — твой муж»; приз за лучшую роль второго плана получила венгерка Лилла Кицлингер за работу в фильме «Лес — я вижу тебя везде».

Лучшим режиссёром признан венгр Денеш Надя, автор дебютной ленты «Естественный свет».

Выдающийся творческий вклад мексиканца Ибрана Асуада с работой «Полицейское кино» также был оценен «Серебряным Медведем».

Кроме того, призы получили японский режиссёр Рюсуке Хаматучи за фильм «Колесо фортуны и фантазии» и лента «Мистер Бахман и его класс» немки Марии Шпет.

Всего за награды фестиваля соревновались 15 фильмов.

Арт-директор фестиваля Карло Шатриан заявил, что в июне от надеется увидеть всех победителей во время реальной церемонии вручения призов.

Как правило, Berlinale проводилось в середине февраля, но из-за пандемии организаторы были вынуждены искать альтернативные формы его проведения. Итак, 1-5 марта проходил онлайн этап фестиваля, а 9-20 июня организаторы надеются провести реальные показы и вручить награды.

Как сообщала Одесса News, в США днями объявили победителей кинопремии «Золотой глобус-2021».

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