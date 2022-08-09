В Турции разгружают первое судно с украинской агропродукцией

Судно Polarnet, которое одним из первых с начала полномасштабной войны вышло из Украины с грузом агропродукции, прибыло в конечный пункт назначения в Турции, его уже разгружают.

Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины.

Судно вышло из порта Черноморск 5 августа с 11 тыс. тонн кукурузы.

Утром 8 августа в ведомстве заявили, что судно Polarnet успешно прошло проверку инспекционной группой в Стамбуле и прибыло в пункт назначения, вечером 8 августа уточнили, что его разгружают в турецком порту Дериндже. Это первое судно из числа вышедших из портов Большой Одессы, которое прошло весь маршрут и доставило груз.

«Этот первый успешный опыт реализации «зерновой инициативы» позволяет нам с оптимизмом смотреть на дальнейшие перспективы перевозок», – заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Прибытие в порты назначения судов Navi Star и Rojen, которые вышли из портов в одном караване с Polarnet, ведомство ожидает ориентировочно через неделю.

Кстати, самое первое вышедшее из Одесского порта в сопровождении буксира «Булат» судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне, загруженное 26 тыс. тонн кукурузы, вышло утром 1 августа в Ливан. Razoni зашло в территориальные воды Турции 2 августа. На следующий день судно досмотрели и оно продолжило движение. Однако, по сообщению Посольства Украины в Ливане, ливанский покупатель отказался принимать груз с борта Razoni «из-за задержек с доставкой (более 5 месяцев)». Сейчас грузоотправитель ищет другого грузополучателя для разгрузки кукурузы либо в Ливане, либо в любой другой стране.

Моряки с буксира «Булат»

Как сообщала Одесса News, сухогрузы Mv Arizona и MV Sacura с грузом экспортного зерна вышли 8 августа из портов «Черноморск» и «Южный», взяв курс на Италию и Турцию.

Фото: Мининфраструктуры

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