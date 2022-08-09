Двое мужчин в Одессе получили заказ на поджог автомобиля

В Одессе полицейские задержали двух мужчин, которые на заказ подожгли автомобиль горожанин.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Отмечается, что событие произошло в июне на территории Киевского района города. Сообщники чётко спланировали преступление: с вечера определили место нахождения нужного им транспортного средства и затаились неподалёку в своём автомобиле, а к утру, за несколько минут до завершения комендантского часа, подожгли авто пострадавшего, облив горючим веществом.

Сотрудники управления уголовного розыска ГУНП в Одесской области и отдела полиции №4 Одесского районного управления полиции №1 разыскали правонарушителей.

Правоохранители установили, что мужчины реализовали поджог за денежное вознаграждение в размере 500 долларов США, а автовладельцу нанесли ущерб на несколько сотен тысяч гривен.

«Следователи под процессуальным руководством Киевской окружной прокуратуры города Одессы объявили фигурантам подозрение в умышленном повреждении чужого имущества, совершённом по предварительному сговору путём поджога. Это преступление предусмотрено ч.2 ст.28 ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины и наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти лет. Сейчас полицейские принимают меры по задержанию заказчика», — сообщил начальник территориального подразделения полиции Александр Мильчук.

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2020 года на парковке возле гипермаркета «Эпицентр», что на проспекте Небесной Сотни в Одессе, подожгли машину известного адвоката Константина Слуцкого.

Фото: Одесское районное управление полиции №1

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