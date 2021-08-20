Бех уже не начальник одесской полиции

Генерал полиции третьего ранга Олег Бех ушёл в отставку с должности начальника управления Национальной полиции Украины в Одесской области.

Об этом сообщает издание «Преступности.НЕТ» со ссылкой на собственные источники в МВД.

Отмечается, что 18 августа Олег Бех был в министерстве внутренних дел, где пообщался с министром Денисом Монастырским. По итогам общения он написал рапорт на увольнение с занимаемой должности. Кроме того, Бех принял решение закончить службу в органах полиции.

По имеющейся информации, в ближайшее время полицию Одесской области возглавит генерал полиции третьего ранга Николай Семенишин.

Олег Бех был назначен начальником ГУНП в Одесской области в апреле 2019 года. До этого он возглавлял полицию Полтавской области (с марта 2015 года до июня 2916 года), затем — Харьковской области (с декабря 2017 года по апрель 2019 года).

Также он успел поработать на должности начальника УБОП в Ивано-Франковской области (с 2011 года по 2012 год), и на аналогичной должности в Николаеве (с октября 2012 года до мая 2014 года).

В мае 2014 года Беха перевели на должность главы УБОП милиции Одесской области, в которой он проработал до начала февраля 2015 года. За это время успел отличиться поимкой ряда преступных групп, а также воров в законе.

Николай Семенишин родился 25 ноября 1969 года в Хмельницкой области. В органах милиции служил с 1990 года до 2011 года в подразделениях уголовного розыска и на руководящих должностях в органах милиции Хмельницкой, Тернопольской областей. В 2011 году вышел на пенсию по выслуге лет. Работал заместителем председателя правления ОАО «СУППР» в Киеве. В 2012 году стал директором компании. В 2014 году возглавил УМВД в Ивано-Франковской области. В 2015-2017 годах — начальник ГУНП в Хмельницкой области. С сентября 2017 года возглавляет ГУНП в Донецкой области.

Фото: Думская, Нацполиция

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod