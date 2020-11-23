Наркотиков на 1 миллион гривен нашла полиция в Одесской области

Полицейские изъяли у трёх жителей Одесской области наркотических и психотропных веществ более чем на миллион гривен, за что фигурантам грозит до восьми лет тюремного заключения.

Об этом сообщает Нацполиция Одесской области.

Мешки, банки и коробки с марихуаной, пакетики с амфетамином — всё это обнаружили полицейские совместно с сотрудниками таможни, под процессуальным руководством местной прокуратуры №2 и силовой поддержке бойцов спецподразделения ТОР.

Изъятые наркотические вещества и психотропы направлены на исследование, за совершённое фигурантам грозит до восьми лет за решёткой.

Отмечается, что в поле зрения оперативников Управления по борьбе с наркопреступностью в Одесской области Нацполиции попал ранее судимый 41-летний одессит. Выяснилось, что он организовал продажу марихуаны в Одессе. Во время санкционированного обыска по месту его жительства правоохранители обнаружили коробки и пакеты с марихуаной.

Другая задержанная — 33-летняя жительница Беляевского района — занималась выращиванием конопли, в основном, методом «гидропоники», а также поставляла, изготавливала, хранила и оптом реализовывала уже готовое наркотическое средство — марихуану. Кроме того, на её приусадебном участке правоохранители обнаружили теплицу, которую женщина использовала для культивирования наркосодержащих растений. При обыске изъято около трёх килограммов марихуаны, хранившейся в банках и мешках.

Еще одного торговца марихуаной полицейские также обнаружили на территории Беляевского района. Кроме наркозелья, 34-летний мужчина предлагал наркозависимым и амфетамин. В его доме работники полиции обнаружили уже расфасованный психотроп и коробки с марихуаной.

Общая стоимость изъятых наркотических средств и психотропных веществ у наркосбытчиков по ценам «чёрного» рынка составляет более миллиона гривен, — резюмируют в полиции.



Как сообщала Одесса News, в ноябре 2020 года очередная партия кокаина (более 20 кг) из Эквадора была задержана в Одесском морском порту.

Фото и видео: Нацполиция