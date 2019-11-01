В Одессе задержаны насильники несовершеннолетних

Одесскими полицейскими задержаны мужчины, подозреваемые в изнасиловании несовершеннолетних.

Как сообщается на сайте Нацполиции Одесской области, им избрана мера пресечения — содержание под стражей.



«Инцидент произошёл в Киевском районе Одессы. Пострадавшие — 17-ти и 15-летняя жительницы области. Несовершеннолетние рассказали, что группа незнакомых мужчин на автомобиле привезли их в частный дом, где изнасиловали», — говорится в сообщении.

Полицейские установили личности и задержали всех четырёх злоумышленников. Сейчас мужчинам в возрасте от 19-ти до 29-ти лет сообщено о подозрении и избрана мера пресечения — содержание под стражей.

Досудебное расследование по ч.3 ст.152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины продолжается.

Отмечается, что за такое преступление законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет.

Видео: Киевский отдел полиции в Одессе