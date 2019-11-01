Одесские чиновники планируют продлить набережную Ланжерона

Современную прогулочную набережную Ланжерона в Одессе планируют продлить до «Двух шаров».

Как сообщает официальный сайт города, в рамках проведения работ планируется выполнить реконструкцию двух бетонных площадок участка подпорной стенки длиной 75 кв.м на участке от существующей набережной возле дельфинария «Немо» до малой архитектурной формы «Два шара».

«Реконструкция берегозащитных сооружений позволит выполнить работы по благоустройству территории и обустроить современную прогулочную набережную длиной около 180 погонных метров в едином существующем архитектурном стиле», — говорится в сообщении.

Отмечается, что современная прогулочная набережная будет представлять собой территорию с покрытием большей части деревянной палубной доской, а также гранитным покрытием. Благоустройство прогулочной набережной предполагает также обустройство цветочных клумб, территории отдыха и наружного освещения.

Набережная будет со свободным доступом для жителей и гостей города.

Соответствующий проект решения был одобрен на заседании исполнительного комитета Одесского горсовета 31 октября.

Согласно проекту, заказчиком работ назначено городское управление инженерной защиты территории города и развития побережья. Работы планируется выполнить за внебюджетные средства.

Комментарий заместителя начальника управления инженерной защиты территории города и развития побережья Одесского городского совета Виталия Парфенова:

