Житель Одессы убил соседа и тело выбросил в лиман

В Одессе полицейские задержали горожанина по подозрению в умышленном убийстве соседа.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Отмечается, что в течение нескольких часов правоохранители установили личность и местонахождение убийцы. Ему сообщили о подозрении. За совершённое мужчине грозит до 15 лет заключения.

Событие произошло ночью во дворе многоквартирных домов по Балтской дороге. Между соседями возник словесный конфликт, во время которого один мужчина нанёс другому ножом многочисленные удары в грудь, живот и конечности. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте.

«Чтобы скрыть преступление и избежать наказания, правонарушитель затащил тело погибшего в багажник своего автомобиля и вывез его за город, где выбросил в Хаджибейский лиман. Вернувшись, он подобрал во дворе орудие совершённого преступления и пошёл домой. Днём обеспокоенные родственники убитого горожанина сообщили в полицию об исчезновении погибшего. В ходе поисковых мероприятий правоохранители в тот же день обнаружили покойника на берегу лимана и в ходе дальнейших оперативно-следственных мероприятий установили обстоятельства гибели мужчины и человека, причастного к преступлению», — говорится в сообщении.

Правоохранители изъяли вероятное орудие совершения преступления и отправили на экспертизу. Криминалистами следственного управления ГУНП в Одесской области с помощью мобильной ДНК-лаборатории оперативно были исследованы изъятые биологические следы, полученные в ходе первоочередных следственных действий, и биологические образцы потерпевшего и злоумышленника.

По результатам исследования была установлена причастность фигуранта к совершению данного преступления.

Задержанный в совершённом признался и объяснил, что якобы потерпевший спровоцировал конфликт, придравшись к нему с обвинением в обиде сестры, а к последствиям привело алкогольное опьянение.

Правонарушителю грозит до пятнадцати лет лишения свободы. Суд удовлетворил ходатайство полицейских и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Одесса News информировала, что в октябре 2023 года в Одессе полицейские задержали злоумышленника, ворвавшегося на станцию скорой помощи и ударившего ножом медработника.

Фото и видео: Одесское райуправление полиции №1

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy