С 18 марта в Украине возобновляется выдача разрешений на оружие

В Украине с 18 марта возобновляется процесс оформления, выдачи разрешений и перерегистрации разрешённых видов оружия.

Об этом в Facebook сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко.

«18 марта возобновляется процесс оформления, выдачи разрешений и перерегистрации разрешённых видов оружия», — говорится в сообщении.

Он уточнил, что соответствующая служба всё ещё в процессе реорганизации, но продолжает работу.

«Все работники этих подразделений на период переформатирования службы выведены за штат. Рабочий процесс контролируют сотрудники Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины», — заверил он.

Клименко подчеркнул, что срок проведения служебного расследования, которое приостановило рабочий процесс, не будет учитываться при перерегистрации оружия, поэтому владельцы, которым нужно продлить разрешение на оружие, могут не беспокоиться — никаких штрафных санкций не будет.

По его информации, сейчас в Национальной полиции разрабатывают алгоритм создания и налаживания работы нового подразделения, которое будет заниматься вопросами регистрации и контроля за оборотом оружия.

«В наших ближайших планах — передать полномочия для оформления документов на получение или продление разрешений на оружие в сервисные центры МВД Украины. Весь документооборот будет осуществляться через электронную базу. Это сведёт к минимуму возможность коррупционной составляющей во время этого процесса. Кроме того, создаётся Единая база данных зарегистрированного оружия», — сообщил Клименко.

«Мы приложим все усилия, чтобы процесс переформатирования разрешительной службы прошёл эффективно и максимально быстро», — проинформировал Клименко.

Ранее сообщалось, что внутренняя безопасность Национальной полиции разоблачила коррупционную схему выдачи разрешений на оружие с участием сотрудников НПУ, и соответствующая разрешительная служба была расформирована.

2 марта глава МВД Арсен Аваков заявил, что в нашей стране короткоствольное оружие должны иметь исключительно сотрудники правоохранительных органов, которым это необходимо по службе.

Как сообщала Одесса News, Украина занимает 12-е место в перечне 25 крупнейших экспортёров оружия в мире.

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