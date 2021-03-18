Кому отключат свет в Одессе 19 марта

19 марта в связи с проведением запланированных и аварийных работ некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.

Об этом сообщили в АО «ДТЭК Одесские электросети».

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:

Адреса отключения Время

откл. Время

вкл. 4-й Деревообрабатывающий: 1, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20Б, 21, 22, 23Б, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45А, 45Б, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 73А, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 93а, 95, 97, 99, 101, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

19 мар. 18:00

19 мар. 5-й Деревообрабатывающий: 2а, 3а, 4а, 4б, 5, 6, 7, 8, 9А, 9Б, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19Е, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29А, 29б, 30, 30а, 31, 32А, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 40А, 41А, 42, 43, 44А, 44Б, 45, 46, 46б, 47, 48, 49, 50, 51А, 51Б, 52А, 52Б, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63а, 63б, 64, 65, 66А, 66б, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 74а, 75, 76, 77Б, 78, 80, 81, 83А, 83Б, 85А, 87, 89, 91, 93А, 95, 97, 99, 101, 103, 105Б, 107Б, 109, 111, 113, 115, 117, 121, 123, 125, 127, 129А, 129в, 131, 133, 135, 137А, 137Б, 139, 139А, 141, 143, 147

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

19 мар. 18:00

19 мар. Деволановский спуск: 1, 12

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

19 мар. 17:00

19 мар. Долгая: 88А, 93, 93а, 95, 96Д, 97а, 97б, 98Е/50, 98з/48, 98з48, 99, 99а, 99б, 101, 102, 102а, 102-а, 102б, 103, 104, 105, 105а, 106а, 107, 108, 109, 110, 110а, 111, 112, 113, 114, 114а, 115, 116, 116а, 117а, 117Б, 118, 118 в, 118а, 118б, 118в, 120а, 120б, 120в, 121А

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

19 мар. 17:00

19 мар. Карантинный спуск: 1

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

19 мар. 17:00

19 мар. Картамышевская улица: 12, 14

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

19 мар. 19:00

19 мар. Ланжероновская улица: 2

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

19 мар. 17:00

19 мар. Ланжероновский спуск: 2

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

19 мар. 17:00

19 мар. Львовская: 29в, 31, 31а, 31б, 33, 35/37, 37, 37/Б, 37а, 37б, 37б1, 37В, 39, 39а, 39б, 41, 64, 64а, 66, 66а, 68, 70, 70а, 72, 74/4, 76, 76а, 78, 78а, 641

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

19 мар. 17:00

19 мар. Люстдорфская дорога, Киевский район: 121, 121а, 123, 123/1, 123/2, 123/3, 123/4, 123/5

Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

19 мар. 17:00

19 мар. Новгородская: 1, 2, 2а, 2б, 3, 3а, 4, 4а, 4б, 4е, 5, 5а, 5В, 5Г, 6, 6а, 6а/1, 6б, 6в, 6в/3, 6г, 6д, 6е, 7, 7/2, 8, 9, 10, 10/2, 10-а, 11, 12, 12а, 12а/1, 12а/д3, 13, 14, 14/5, 14а, 14а/1, 14а/3, 15, 16, 16а, 144

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

19 мар. 17:00

19 мар. Александра Невского: 53

Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

19 мар. 17:00

19 мар. Польская улица: 7

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

19 мар. 17:00

19 мар. Польский спуск: 1, 3, 5, 6А, 7, 9, 9

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

19 мар. 17:00

19 мар. Пироговская улица: 3, 3А, 5, 13, 13/3, 13/4, 13/5

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

19 мар. 19:00

19 мар. Средняя улица: 45

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

19 мар. 19:00

19 мар. Косвенная, Малиновский р-н: 90

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

19 мар. 19:00

19 мар. Тимирязева: 53А/23, 53, 55, 55а, 55б, 57, 57/2, 57А, 57Б/1, 57Б/3, 58, 59/1, 59/2, 59/3, 59/4, 59/5, 59/5-А, 59/6, 59а, 60, 60/1, 60-А, 61В, 61Г, 61ж, 62, 62/7, 62Б, 64, 64/15, 64/16, 531, 602

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

19 мар. 17:00

19 мар. Химическая: 200, 200а, 200б, 202, 204, 206, 208, 212, 214, 216

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

19 мар. 18:00

19 мар.

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