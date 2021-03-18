Одесский Театр «Маски» расскажет, о чём молчат мужчины

«ДИКАРЬ FOREVER или О чем молчат мужчины?» — самый смешной и самый мудрый спектакль об отношениях Мужчины и Женщины!
О том, что нас объединяет, влечёт друг к другу. И том, что нас разъединяет. Да, мы разные, мы противоречивые. Но мы и уникальны, мы единственны в своем роде. Любящие и любимые, счастливые и несчастные.
Всю правду о семейной жизни расскажет театр «Маски» 24 марта.
Приходите в Дом клоунов к 19 часам.
Стоимость билетов от 240 до 400 гривен. Их таки можно купить здесь.
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