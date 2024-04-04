В Одесской области планируют выращивать хлопок

Выращивание хлопка в Одесской области планируется начать в этом году.

Этому способствуют идеальные погодные условия и уникальные свойства растения, которые используются не только в текстильной промышленности и агросфере, — сообщает в Telegram председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер.

Он отмечает, что параллельно в Верховной Раде рассматривают законопроекты, позволяющие зарегистрировать права на сорта хлопчатника, в том числе генетически модифицированные.

«Если изменения в законодательство будут приняты оперативно, то посевная кампания может начаться уже в конце апреля, и в этом году у нас будет первый урожай одесского хлопка», — сообщает Олег Кипер.

Одесса News информировала, что семена хлопка, которые были доставлены китайским космическим аппаратом «Чанъэ-4» на обратную сторону Луны, дали ростки.

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