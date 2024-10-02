Иудеи Одессы отмечают Новый 5785-й год — праздник Рош ха-Шана

Иудеи сегодня начали отмечать новогодний праздник Рош ха-Шана.

Точный перевод Рош ха-Шана — начало года, поэтому этот праздник называют ещё «Главой года».

Согласно преданиям, именно в этот день, на шестой день творения, Господь создал и первого человека — Адама. На Рош ха-Шана провозглашается царство Бога над всем живым. Иудеи верят, что каждый год в эти священные дни Всевышний совершает суд над человечеством, определяя, что должно произойти с каждым в грядущем году: кому — разбогатеть, кому — обанкротиться, кому жениться, а кому и умереть. Это время духовного отчёта за прошлый год и обязательств измениться к лучшему в будущем.

Одним из главных атрибутов этого праздника является шофар — полый бараний рог, трубные звуки которого устойчиво ассоциируются с Рош ха-Шана.

На праздничном столе иудеев в эти дни можно увидеть сладости, мёд (чтобы год был «сладким»), рыбью или баранью голову (чтобы быть «во главе», а не в хвосте), морковь кружочками — по форме и цвету напоминающую золотые монетки, богатство; овощи и фрукты — в знак надежды на обильный урожай.

С Рош ха-Шана начинаются 10 дней молитв и покаяния, которые ещё называют «страшными и великими», а заканчиваются они главным и торжественным иудейским праздником Йом-Кипур («Судный день»).

Одесский городской голова Геннадий Труханов поздравил иудейскую общину города:

«Поздравляю вас с еврейским Новым годом, Рош ха-Шана! Пусть этот год принесёт вам мир, здоровье и благополучие. Одесса, с её богатой еврейской историей и культурой, всегда была местом, где разные народы жили в гармонии и взаимоуважении. Сегодня, как никогда, мы понимаем ценность мира и безопасности. Украина и Израиль борются с терроризмом, переживая ужасы войны и защищая своих граждан. Пусть этот Новый год станет символом нашей надежды на лучшее будущее, где будут царить мир и согласие. Шана това у-метука!»

Главный раввин Одессы и Юга Украины раввин Авраам Вольф, заместитель Главного раввина Шнеур Виглер и Председатель Федерации еврейских общин Юга Украины Мендл Шатхин накануне праздника встретились с главой Одесской облгосадминистрации Олегом Кипером, — сообщается на сайте Еврейской общины «Хабад Одесса».

Главный раввин поздравил губернатора с грядущим 5785-м годом и пожелал, чтобы он был мирным, добрым и сладким для всех жителей Одесской области.

Во время встречи Главный раввин рассказал о сообществе, о работе, которую она проводит, и о гуманитарной помощи, которую община оказывает одесситам. Также на встрече обсудили вопросы Бродской синагоги и находящегося там архива.

Со своей стороны губернатор поблагодарил еврейские общины региона за большую работу, которую они проводят в гуманитарной и социальной сферах.

Видео: «Одесса»

Фото: Хабад Одесса

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy