В мировом рейтинге миллиардеров Forbes осталось пять украинцев

В глобальный рейтинг миллиардеров Forbes 2024 года вошли пять граждан Украины.

Об этом сообщает Forbes Ukraine.

В мировом рейтинге Forbes самое высокое среди украинцев 785-е место занял владелец ДТЭК и совладелец «Метинвеста» Ринат Ахметов с состоянием $4 млрд (что на $1,7 млрд меньше его прошлогоднего показателя).

Виктор Пинчук занял 1623-е место в списке. Состояние владельца группы Interpipe за год сократилось на $100 млн – до $2 млрд.

Владелец Smart Holding, подсанкционный украинский бизнесмен Вадим Новинский с $1,2 млрд (-$200 млн) занял 2410-е место.

Состояние акционера Ferrexpo Константина Жеваго (2410-е место) за год сократилось на $100 млн – до $1,2 млрд.

Совладелец группы «Приват» Геннадий Боголюбов занимает 2692-е место в рейтинге. Его состояние за год сократилось на $100 млн – до $1 млрд.

Основатели компании Grammarly Максим Литвин и Алексей Шевченко, которых украинская редакция Forbes ранее включала в рейтинги богатейших украинцев, в глобальном рейтинге Forbes указаны как граждане Канады с состоянием в $1,9 млрд у каждого.

Кроме того, глобальный рейтинг покинул Игорь Коломойский. Украинская редакция Forbes ещё в 2022 году перестала включать его в рейтинг по причине утраты гражданства, сейчас бизнесмена нет и в мировом рейтинге из-за уменьшения его состояния. Год назад Коломойский фигурировал в рейтинге как гражданин Израиля.

Forbes отмечает, что сейчас в мире миллиардеров больше, чем когда-либо: всего 2781, на 141 больше, чем в 2023 году, и на 26 больше, чем предыдущий рекорд, установленный в 2021 году.

Кроме того, по оценке издания, миллиардеры богаче, чем когда-либо. Их совокупное состояние составляет $14,2 трлн, что на $2 трлн больше, чем в 2023 году, и на $1,1 трлн больше, чем предыдущий рекорд, также установленный в 2021 году.

Богатейшими в мире, по версии Forbes, являются французский бизнесмен Бернар Арно и его семья. Состояние владельца мирового лидера индустрии моды LVMH оценивается в $195 млрд.

Одесса News информировала, что основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск по итогам 2023 года остаётся самым богатым человеком в мире.

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