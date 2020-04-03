Одесские медики получили приоритет в транспорте

Со 2 апреля сотрудники медицинских учреждений Одессы получили возможность пользоваться услугами городского электротранспорта вне очереди.

Об этом сообщает официальный сайт города.

«Медицинский сотрудник при предъявлении справки с места работы либо специального пропуска имеет право на приоритетный проезд – его обязаны пропустить в трамвай или троллейбус раньше других пассажиров», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что на остановках транспорта сотрудники КП «Одесгорэлектротранс» проводят соответствующую разъяснительную работу.

Как сообщала Одесса News, Одесская мэрия отменила с 23 марта льготный проезд в общественном транспорте.

Фото: «Одесса»