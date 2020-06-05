15 новых случаев COVID-19 зарегистрированы в Одессе за истекшие сутки

На утро 5 июня, по информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, в Одесской области лабораторно подтверждены 977 случаев COVID-19. Из них 246 человек — жители Одессы.

За последние сутки в регионе зарегистрированы 37 новых случаев заболевания, из них 15 — у одесситов, 22 — у жителей районов области.

По данным на утро 5 июня, на стационарном лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 32 пациента с лабораторно подтверждённым диагнозом COVID-19, из них 31 — жители Одессы.

За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили 7 человек с подозрением на COVID-19, которым проводится обследование.

Из общего числа пациентов с COVID-19 в городской инфекционной больнице четыре человека находятся в тяжёлом состоянии без необходимости проведения искусственной вентиляции лёгких. Пациентов на ИВЛ в настоящее время в больнице нет.

Также 26 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, двое — в удовлетворительном состоянии.

За последние сутки зарегистрированы четыре новых случая COVID-19 у детей: девушка в возрасте 16 лет и юноша возрастом 17 лет находятся дома на самоизоляции под наблюдением врачей, мальчики возрастом 9 и 7 лет госпитализированы в инфекционную больницу. Ещё восемь детей с положительным тестом на COVID-19 находятся в удовлетворительном состоянии дома на амбулаторном лечении.

За последние сутки получены отрицательные результаты двух контрольных ПЦР ещё у четырёх жителей Одессы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 99 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 138 одесситов.

Как сообщала Одесса News, по данным на утро 5 июня, в Украине подтверждено 25 964 случая COVID-19, из них 11 372 выздоровели, 762 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 553 случая.