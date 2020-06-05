СБУ предотвратила незаконное отчуждение земель морпорта «Южный»

Служба безопасности Украины предотвратила незаконное отчуждение земельного участка ГП «Морской торговый порт «Южный» стоимостью в десятки миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«По предварительным данным следствия, сделку организовали представители ряда частных компаний и Управления архитектуры и градостроительства Южненского городского совета. Они подписали вопреки действующему законодательству ряд документов, которые выводили почти 5 гектаров земель госпредприятия в частную собственность. Организаторам, в частности, отходил участок порта, на котором подрядчик строил гидротехнические сооружения. Сейчас начальнику Управления архитектуры и градостроительства Южненского городского совета сообщено о подозрении в совершении служебного подлога по ч.1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении.

Продолжаются следственные действия для установления обстоятельств дела и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к сделке.

Отмечается, что мероприятия по разоблачению проводились совместно со следователями Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области.

Как сообщала Одесса News, в мае 2020 года морской торговый порт «Южный» обеспечил перевалку рекордных 2,1 млн тонн грузов.

Фото: СБУ