Порт «Южный» обеспечил в мае рекордную перевалку грузов

Морской торговый порт «Южный» обеспечил перевалку рекордных 2,1 млн тонн грузов.

Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил в Тelegram-канале.

«Только за май 2020-го госстивидор обеспечил перевалку 2,1 млн тонн грузов. Это на 80% больше, чем за аналогичный период 2019-го и на 86% выше плановых показателей. Обработано 27 977 полувагонов.

959 полувагонов было выгружено 31 мая, чем обновлён предыдущий максимальный показатель в 890 единиц», — написал Криклий.

По его словам, основной груз перевалки — руда (почти 1,5 млн тонн).

Перевалка двухмиллионной тонны состоялась 31 мая при погрузке руды на Capesize KSL Santiago.

«Всего в мае «Южный» принял 16 судов типа Capesize. Это в 2 раза больше, чем за аналогичный период 2019-го. Экспорт составил 75% от общего объёма перевалки. Импорт включает уголь (169,2 тыс. тонн) и бентонитовую глину (125 тыс. тонн)», — добавил чиновник.

Кроме того, подчеркнул министр, в порту увеличивается количество обработанных крупнотоннажных балкеров.

Как сообщала Одесса News, по заявлению исполняющего обязанности директора порта Александра Олейника, резервы по увеличению объёмов перевалки не исчерпаны. Для удержания лидирующих позиций на рынке необходима модернизация существующих перевалочных мощностей и технологий обработки грузов, что повысит эффективность погрузочно-разгрузочных работ, а также строительство нового терминала по обработке импортных навалочных грузов.