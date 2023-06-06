Дунайские порты в мае перегрузили рекордный объём грузов

Порты Дунайского региона в мае перегрузили более 3 млн т грузов, что стало абсолютным рекордом.

Об этом сообщает пресс-служба ГП «Администрация морских портов Украины» в Facebook.

«По оперативным данным, более 3 млн т перегружено по Дунайским портам в мае месяце. Это – абсолютный рекорд для портов этого региона», — говорится в сообщении.

По словам руководителя ГП «АМПУ» Юрия Литвина, в мае государственные и частные стивидорные компании обновили свои исторические рекорды по объёму обработанных грузов благодаря инвестициям в развитие портовых мощностей и флота.

Кроме того, развитие портов Дунайского кластера в приоритете у европейских партнёров – Еврокомиссия и Дунайская комиссии в сотрудничестве с администрацией Нижнего Дуная, Министерством транспорта Румынии, занимаются проблемой увеличения пропускной способности Сулинского канала, ведь от этого также зависит производительная работа портов Дунайского региона.

Как сообщала Одесса News, Украинское Дунайское пароходство приступило к восстановлению флота типа «река – море».

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod