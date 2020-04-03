Какие поликлиники и больницы работают в Одессе во время карантина

В период карантина городские лечебно-профилактические учреждения Одессы оказывают все виды ургентной медицинской помощи в полном объёме.

Об этом сообщает официальный сайт города.

«В городских стационарах Одессы проводятся только ургентные операции в ситуациях, требующих неотложного оказания медицинской помощи. Проведение плановых операций, которые могут быть отложены без ущерба для здоровья и жизни пациентов, временно прекращено», — говорится в сообщении.

В амбулаторных медучреждениях рекомендовано максимально сократить количество посещений пациентами, ряд специалистов работают в сокращённом режиме. Ургентная медицинская помощь врачами-хирургами, травматологами, терапевтами, офтальмологами и другими специалистами предоставляется в полном объёме.Ежедневно круглосуточно работают травматологические пункты по адресам.

Лидерсовский бульвар, 11 — городская больница №5;

ул. Болгарская, 38 — консультативно-диагностический Центр ГКБ №1;

пр-т Добровольского, 100 — консультативно-диагностический Центр №29;

ул. Академика Воробьёва, 5 — ГКБ №11.

Экстренная вакцинопрофилактика бешенства при укусах животных проводится по следующим адресам:

ул. Болгарская, 38 — травмпункт КДЦ ГКБ №1, ежедневно, круглосуточно;

Лидерсовский бульвар, 11 — травмпункт ГБ №5, ежедневно, круглосуточно;

пр-т Добровольского, 100 — травмпункт КДЦ №29, ежедневно, круглосуточно;

Фонтанская дорога, 110 — хирургический кабинет городской больницы №8, с 8:00 до 15:00;

ул. Левитана, 62 — хирургический кабинет КДЦ №20, с понедельника по пятницу — с 8:00 до 20:00, в субботу — с 8:00 до 15:00;

ул. Академика Воробьёва, 5 — хирургический кабинет КДЦ ГКБ №11, с понедельника по пятницу — с 9:00 до 14:00.

Экстренная хирургическая помощь и профилактика бешенства при укусах животных у детей проводится ежедневно круглосуточно в областной детской клинической больнице: ул. Академика Воробьёва, 3.

Плановая вакцинация проводится и в период карантина. Новорожденных в родильных домах прививают против туберкулёза и гепатита В в соответствии с Национальным календарём прививок. В случае, если родители обращаются в детскую поликлинику для плановой вакцинации ребёнка, прививки проводятся. Решение относительно возможности посещения медучреждения с учётом эпидситуации остаётся за родителями. Перед посещением рекомендовано позвонить своему педиатру и определить конкретное время приёма.

В женских консультациях работают только дежурные врачи по вопросам выписки больничных. Акушеры-гинекологи консультаций поддерживают постоянный телефонный контакт с беременными, состоящими на учёте. При нарушении состояния здоровья беременная женщина должна позвонить своему врачу. В случае необходимости оказания медицинской помощи беременным она предоставляется в роддоме.

Плановые стоматологические услуги на период карантина прекращены. Неотложная стоматологическая помощь в Одессе оказывается по адресам:

Стоматполиклиника №1: ул. Сегедская, 1 — взрослые; ул. Степовая, 15 — дети;

Стоматполиклиника №3: Люстдорфская дор., 86-а;

Стоматполиклиника №4: ул. Ак. Вильямса, 46/2, ул. Прохоровская, 43 — взрослые;

Стоматполиклиника №5: ул. Ак. Заболотного, 27 — взрослые, пр-т Добровольского, 63 — дети.

Неотложная стоматологическая помощь взрослым и детям в ночное время, выходные и праздничные дни оказывается по адресам: Люстдорфская дор., 86-а (стоматполиклиника №3) и ул. Ак. Заболотного, 27 (стоматполиклиника №5).

По всем вопросам, касающимся состояния здоровья и выписки больничных, рекомендовано обращаться в телефонном режиме к семейному врачу или педиатру, с которым подписана декларация.

При появлении симптомов респираторной инфекции нужно незамедлительно позвонить своему семейному врачу или на «горячую линию»:

15-50 — бесплатно со стационарных телефонов;

0-800-50-15-50 — бесплатно с мобильных телефонов.

Как сообщала Одесса News, в Одессе утверждён список опорных больниц для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19.