В Одесской области за сутки 502 заболевших: придётся ли создавать мобгоспиталь

За прошедшие сутки лаборатории Одесской области зафиксировали 502 новых случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщила Система мониторинга распространения эпидемии коронавируса Аппарата СНБО.

Согласно статданным, на утро 7 ноября в Одесской области с начала пандемии зафиксировано 27 894 случая коронавируса.

Всего от коронавируса скончались 412 пациентов (за последние сутки — 4).

Выздоровели всего 7 359 (за сутки 460) пациентов.

Продолжают болеть 20 123 жителя Одесской области.

В Одессе рассматривают несколько мест для размещения мобильного госпиталя на 1 тысячу пациентов, который, в случае ухудшения ситуации, будет развёрнут для приёма больных коронавирусом.

Как сказал и.о. председателя Одесской облгосадминистрации Вячеслав Овечкин, в качестве такого госпиталя рассматриваются спорткомплекс «Олимпиец», здание Морского вокзала и санаторий Чкалова на Французском бульваре. На данный момент ни в одном из зданий никакие работы, по словам чиновника, не ведутся.

«Мы знаем о недостатках “Олимпийца”, рассматриваем Морской вокзал в Одессе и санаторий Чкалова. Я думаю, что последние два объекта лучше подходят под мобильный госпиталь, чем “Олимпиец”», — отметил Овечкин.

Как сообщала Одесса News, спортивная общественность Одессы выступает против превращения «Олимпийца» в мобильный госпиталь, поскольку, по их словам, помещение абсолютно для этого не годится: здесь холодно, сыро, на стенах грибок.