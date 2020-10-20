Мировое сообщество проигрывает пандемии коронавируса

Мировое сообщество на данном этапе не в состоянии преодолеть вызов в борьбе с пандемией COVID-19.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на агентство Reuters.

Таково мнение Генерального секретаря Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриша, который предупредил, что сейчас необходимы согласованные действия правительств стран для недопущения попадания миллионов людей за черту бедности и голода.

По его словам, если не принять скоординированные меры, «микроскопический вирус может привести миллионы людей к нищете и голоду, что приведёт к разрушительным экономическим последствиям в течение ближайших лет».

Генсек ООН заявил, что можно было бы сделать гораздо больше, если бы страны работали вместе для борьбы с болезнью, в результате которой погибли уже более миллиона человек.

«Пандемия COVID-19 стала главным глобальным вызовом для всего международного сообщества, для мультикультурализма и для меня, как Генерального секретаря Организации Объединённых Наций», — сказал Гутерриш.

«К сожалению, это тест, который пока что не удаётся пройти международному сообществу», — добавил он.



По данным на 20 октября, в мире зарегистрировано 40 657 780 (+376 218 за сутки) случаев коронавируса, в том числе 1 123 127 летальных (+4 801).

Первенство по количеству заболевших в мире удерживают США, Индия и Бразилия. Украина сегодня переместилась с 25-го на 24-е место.

Как сообщала Одесса News, учёные Великобритании выяснили, что ухудшение слуха, в частности, шум в ушах, может быть одним из симптомов COVID-19.