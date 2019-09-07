Как содержатся заключённые в Одесской области

Прокуратура Одесской области проверила условия содержания людей в СИЗО и колониях Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что исполняющий обязанности прокурора Одесской области Александр Саулко провёл личный приём заключенных в Измаильском следственном изоляторе, обратившихся с вопросами обеспечения права на защиту, зачисление судом срока предварительного заключения в срок наказания и судебного разбирательства. а также обход помещений режимного учреждения для проверки соблюдения их прав на надлежащее материально-бытовое обеспечение.

Как констатирует пресс-служба, несмотря на неоднократные реагирования областной прокуратуры на выявленные нарушения, они не устранены и ситуация в следственном изоляторе не улучшилась: камеры находятся в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии, нарушена целостность помещений и пола, наблюдается грибковое поражение стен, в камеры поставляется только холодная вода.

Также прокуратура проверила соблюдение прав осуждённых и заключенных в Одесском следственном изоляторе, Одесской исправительной колонии № 14 и Черноморской исправительной колонии № 74. Большинство выявленных нарушений касаются прав заключённых на надлежащие жилищно-бытовые условия.

Также в Одесском СИЗО, среди прочего, отсутствуют необходимые условия для работы следователя, адвоката, работающих с материалами уголовного производства. Такие кабинеты и комнаты для проведения судебных заседаний в режиме видеоконференции находятся в антисанитарном состоянии, некоторые камерные помещения имеют затопления.

По результатам проверки прокуратура области обязала руководство Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции Украины принять меры по устранению выявленных нарушений.

Фото: Пресс-служба прокуратуры Одесской области