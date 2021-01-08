Ленин жил, Ленин будет вечно жить: в Болграде нет денег на снос ему памятника

Сотрудники Болградского отделения полиции Одесской области закрыли уголовное производство в связи с нарушением закона о декоммунизации в селе Калчева, где не снесён памятник Ленину.

Как сообщает «Бессарабия Inform»

В письме главы районной госадминистрации Андрея Кучмиева от 7.12.2020 говорится о том, что памятник Ленину в Калчево не демонтирован на сегодняшний день, а средства на эти цели отсутствуют (не выделены и не запланированы). На этом основании и принято решение о прекращении производства по данному факту. В своём письме Кучмиев также отметил, что данное решение может быть обжаловано в суде.



Как сообщала Одесса News, Калчевский сельский совет Болградского района Одесской области отказывается сносить памятник Владимиру Ленину, объясняя тем, что «вопрос демонтажа памятника Ленину неоднократно выносился на обсуждение жителей села, рассмотрение сессии сельского совета, но поддержки депутатов и жителей относительно выделения средств на эти цели не получено».

На сносе памятника настаивают активисты общественной организации «Декоммунизация. Украина», по инициативе которых и было открыто уголовное производство местным отделением полиции. В результате конфликта сельский голова прошлого созыва досрочно покинул свой пост по собственному желанию.