Болградский район: Ленин жил, Ленин жив…

Калчевский сельский совет Болградского района Одесской области отказывается сносить памятник Владимиру Ленину, тем самым игнорируя Закон Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики».

Об отказе сносить последний в регионе памятник вождю пролетариата написала секретарь исполкома сельсовета Анна Аврамова, отвечая на обращение организации «Декомунізація. Україна».

Как сообщается на странице организации в Facebook, в документе отмечается, что «вопрос демонтажа памятника Ленину неоднократно выносился на обсуждение на собрания жителей села, на рассмотрение сессии сельского совета, но поддержки депутатов и жителей села относительно выделения средств на эти цели не получено».

Кроме того, как утверждает Аврамова, к монументу нет подъезда для транспорта, с помощью которого мог бы произойти демонтаж.

В «Декомунізації» напомнили, что по факту игнорирования местными властями норм закона полгода назад было открыто уголовное производство, но памятник по-прежнему продолжает стоять на центральной площади села.

«До сих пор закон не выполнен. Похоже, что это довольно большое село встретит 2021 год с памятником Ленину на центральной площади», — сокрушаются декоммунизаторы.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2020 года председатель Калчевского сельсовета Анатолий Касим написал заявление об отставке, чтобы избежать уголовной ответственности за нарушение закона о декоммунизации.