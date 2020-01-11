«Демтопор» и ещё 2 партии были зарегистрированы в Украине в 2019 году

В 2019 году в Украине были зарегистрированы три новые политические партии.

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины в Facebook.

«В течение 2019 года в Украине появились три новые политические партии. Это политические партии «Блок Владимира Сальдо», «Партия черновчан» и «Демократична сокира»», — говорится в сообщении.

Как сообщают в КИУ, по данным Министерства юстиции, партия «Блок Владимира Сальдо» была зарегистрирована 3 апреля 2019 года. Руководящие органы партии находятся в Херсоне. Председатель партии — Ирина Хруник.

«Партию черновчан» зарегистрировали 9 апреля 2019 года. Местонахождение — г. Черновцы. Председатель партии — Ольга Мартынюк.

Политическая партия «Демократична сокира» зарегистрирована 21 мая в Киеве. Председатель партии — Игорь Щедрин.

В Комитете избирателей отмечают, что в последние годы существенно снизились темпы регистрации новых политических партий. Так, в 2018 году зарегистрирована одна новая партия, в 2017-м — 3, зато в 2016-м были зарегистрированы 42 новые партии, в 2015-м — 78, в 2014 — 36.

КИУ также отмечает тенденцию продолжения регистрации так называемых региональных партий. «Кроме «Партии черновчан», в Украине действуют такие политические силы, как «Политическая партия «За Одесчину», «Наш дом — Одесса», ПО «Черкасчане», «Партия винничан», «Киевская громада», «Белая Церковь вместе», «Херсонцы» и др. При этом в соответствии с законом все политические партии имеют всеукраинский статус, однако на практике часто сосредотачивают деятельность в одном городе или области.

Также продолжаются манипуляции с названиями партий. Более 10 партий всё ещё используют в своём названии слово «блок», хотя блоки уже на протяжении долгого времени не предусмотрены избирательным законодательством», — объясняют в КИУ.

Отмечается, что всего в Украине на 1 января 2020 года зарегистрировано 349 политических партий — один из самых высоких показателей в Европе.

При этом, участвует в выборах лишь незначительное количество партий. Так, на последних парламентских выборах избирательные списки кандидатов выдвинула 21 политическая сила.