Главу Одесского облсовета обвиняют в нарушении закона о языке

Из-за нарушения языкового закона председателя Одесского областного совета Григория Диденко вызвали в Киев к Уполномоченному по защите государственного языка.

Об этом в Facebook сообщил общественный деятель Богдан Галайда, который обратился к языковому омбудсмену Тарасу Креминю с жалобой на нарушение языкового закона со стороны Диденко.

«20 марта я заметил на видео, что Григорий Диденко пользовался русским языком на встрече с депутатами и курил в помещении. 24 марта я подал жалобу на имя языкового омбудсмена, и сегодня мне пришёл ответ», — написал Галайда.

Богдан Галайда

В обнародованном ответе говорится, что из-за выявленных нарушений председателя облсовета вызывают в Киев для установления наличия в его действиях признаков состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 188 Кодекса Украины об админправонарушениях.

На видео глава Одесского облсовета Григорий Диденко ведёт на русском языке дискуссию с оппозиционными депутатами по изгнанию волонтёров из помещения издательства «Черноморье». На украинский он перешёл только после замечания. Скандал вокруг волонтёрского центра, основателем которого является народный депутат Украины от «Европейской Солидарности» Алексей Гончаренко, начался в начале марта, когда волонтёрам сообщили, что те должны покинуть помещение издательства «Черноморье», где они уже больше года плетут маскировочные сетки для ВСУ , делают окопные свечи и фасуют гуманитарную помощь.

В облсовете предложили волонтёрам «поселиться» в другом помещении, но оно их не удовлетворило, поэтому они продолжали протестные митинги.

По словам Гончаренко, 18 апреля волонтёры вернулись в помещение издательства и уже начали работу по изготовлению сеток.

Фото: oblrada.od.gov.ua, Борис Галайда/Facebook

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