Языковый омбудсмен пообещал закошмарить одесские театры

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь пообещал театрам, нарушившим Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», пристальный мониторинг.

Об этом Креминь сообщил на своей странице в Facebook.

В частности, языковый омбудсмен опубликовал данные мониторинга по нарушениям языкового закона в заведениях культуры в части публикации афиш своих мероприятий не украинским языком. Проверка проводилась одну неделю — с 1 по 7 декабря.

По результатам мониторинга установлено 83 случая нарушения языкового Закона, когда размещение афиш осуществлялось только на негосударственном языке. Такие нарушения были зафиксированы в Киеве – 40 (из них 32 на русском, 8 на английском), Одессе – 21 (все из них на русском); Запорожье – 13 (все на русском); Харькове – 6 (из них 4 на русском и 2 одновременно на русском и английском); Днепре – 2 (из них 1 на русском и 1 одновременно на русском и английском); Полтаве – 1 (на английском).

По мониторингу Креминя, наиболее распространёнными местами проведения мероприятий, указанными на афишах, выполненных негосударственным языком, являются в Одессе академический театр музыкальной комедии им.М.Водяного (8) и академический русский драматический театр (5).

Как отмечает Креминь, «по всем случаям выявления нарушений языкового законодательства составлены соответствующие акты».

«С учётом зафиксированных нами фактов нарушения Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» встал вопрос о проведении в 2022 году более тщательного мониторинга деятельности отдельных учреждений культуры», — написал чиновник.

Как сообщала Одесса News, в октябре 2921 года в Одесском национальном академическом театре оперы и балеты аргументированно, на литературном украинском языке ответили Креминю на его обвинения в нарушении театром языкового закона, считая их необоснованными.

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