Мэр Одессы встретился со старшеклассниками

Мэр Одессы Геннадий Труханов встретился с участниками Парламента старшеклассников муниципальных учебных учреждений города.

На встречу со школьниками, по сообщению официального сайта города, пришли также депутаты и руководители структурных подразделений Одесского городского совета, представители молодёжного совета при Одесском городском голове.

Отмечается, что в ходе диалога с городской властью школьники определили основные направления, в которых они видят перспективу развития города. Старшеклассники также рассказали о проектах, над реализацией которых работали в течение года, и планах на будущее.

Среди приоритетных направлений: продолжение деятельности по защите социально уязвимых категорий населения, пропаганда здорового образа жизни, экология и озеленение территорий города, культурные и благотворительные мероприятия, волонтёрство и многое другое.



«Одесса может быть спокойна за своё будущее. Сегодняшние школьники — это не просто молодые и активные ребята. Это люди, мыслящие глобально, думающие о дальнейшем развитии и процветании родного города», — отметил Геннадий Труханов.

Фото и видео: «Одесса»