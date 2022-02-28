Жизнь продолжается: за прошедшую неделю в Одессе родились 185 малышей

В это нелёгкое время все городские родильные дома Одессы продолжают работать, а одесситки – дают жизнь новым украинцам.

По сообщению официального сайта города, на минувшей неделе в Одессе появились на свет 185 новорожденных, в числе которых две пары близнецов.

«Количественное преимущество на минувшей неделе одержали новорожденные мальчики – на свет появились 94 маленьких одессита и 91 юная одесситка», — говорится в сообщении.

Лидером по количеству принятых родов на прошедшей неделе стал городской роддом №1 – здесь увидели свет 50 малышей.

Отмечается, что все беременные, роженицы и новорожденные обеспечены всей необходимой медицинской помощью в полном объёме.

Как сообщала Одесса News, на предыдущей неделе в городских родильных домах Одессы появился на свет 191 новорожденный, в том числе три пары близнецов.

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