Израиль отправил Украине лекарства для ВСУ на 100 млн грн

Министерство здравоохранения Израиля направило несколько тонн медикаментов на сумму 100 млн грн в качестве гуманитарной помощи Украине.

Об этом сообщил Кабинет Министров Украины.

Сбор средств был организован по запросу Вооружённых сил Украины. Через несколько месяцев была накоплена необходимая сумма и приобретены лекарства.

«Мы продолжаем помогать Украине в это тяжёлое время, поэтому по просьбе украинской стороны были собраны средства и организована передача гуманитарной помощи. Планируем дальнейшее сотрудничество между нашими странами», – прокомментировал посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.

Заместитель министра здравоохранения Украины по цифровизации Мария Карчевич отметила, что это является примером эффективного международного сотрудничества, взаимодействия государственного, частного и общественного секторов и их важного вклада в обеспечение военнослужащих необходимой помощью.

«Благодаря совместным усилиям нашим военнослужащим будут переданы важнейшие медикаменты, которые помогут сохранить их здоровье и жизнь», – заявили в пресс-службе Кабмина.

Как сообщала Одесса News, Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху всегда подчёркивал, что Израиль не поставляет Украине военную помощь. При этом, по его словам, Израиль «не нейтрален», а находится на стороне Украины в её защите против агрессии России.

Израиль передаёт Украине гуманитарную помощь, а также медицинское оборудование и обмундирование для спасателей. Бени Ганц, который занимал пост министра обороны в предыдущем правительстве, заявлял, что у Израиля нет производственных мощностей, чтобы поставлять системы ПВО, которые просит Украина.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал Израиль определиться, с кем он – «с демократическим миром или с теми, кто закрывает глаза на российский террор».

В августе 2022 года Посольство Государства Израиль в Украине отправило 100 тысяч 6-литровых бутылок питьевой воды в Одессу и Николаев.

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