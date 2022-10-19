В Израиле министр и лидер оппозиции выступили против продажи Украине оружия

Во вторник, 18 октября, министр обороны Израиля Бени Ганц и лидер оппозиции Биньямин Нетаньяху в редком проявлении единства между деятелями коалиции и оппозиции выразили нежелание изменять политику Израиля по поводу отказа от отправки оборонного оборудования в Украину.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The Times Of Israel.

«Мы не продаём оружие Украине», — сказал Ганц в интервью радиостанции Kol Chai, отметив, что Израиль оказывает и будет продолжать оказывать Украине гуманитарную помощь. В ходе эфира Ганц ещё раз подчеркнул, что Израиль «никогда не продавал оружие Украине».

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сообщил газете Maariv во вторник, что Ганц неожиданно отменил долгожданный разговор со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым без каких-либо объяснений в начале этой недели.

Корнийчук добавил, что Украина «разочарована этим шагом» и что он не думает, что украинские официальные лица будут говорить с министром обороны Израиля в дальнейшем.

Между тем в интервью MSNBC лидер израильской оппозиции Биньямин Нетаньяху, партия которого «Ликуд», согласно социологическим опросам, является фаворитом предстоящих парламентских выборов в Израиле, высоко оценил «рассудительный» подход коалиционного правительства к войне в Украине, подчеркнув принятие Израилем беженцев и другие гуманитарные инициативы.

Он также рассказал о беспокойстве Израиля о продаже оружия Украине.

«Что касается оружия, всегда существует вероятность – и это случалось снова и снова – что оружие, которое мы поставляем на одном поле боя, окажется в руках иранцев и будет использовано против нас», – сказал Нетаньяху.

Он отметил, что опасается, что подобное может произойти, если Израиль продаст оружие Украине, и что «осмотрительная» позиция коалиции относительно отказа от продажи оружия Украине является «важой».

Бывший премьер-министр также добавил, что опасается, что вторжение России в Украину может стать потенциально всемирным ядерным конфликтом, который он назвал «порогом, который не преступали 77 лет».

Заявления министра обороны Израиля и лидера оппозиции о непредоставлении Украине защитного вооружения прозвучали через день после того, как заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что предоставление Израилем военной помощи Украине разрушит все отношения этой страны с РРоссией.

Как сообщала Одесса News, с начала полномасштабной агрессии России против Украины украинское правительство неоднократно обращалось к Израилю с просьбой предоставить защитное вооружение, в частности, системы ПВО. За предоставление Украине военной помощи высказался и министр израильского правительства по делам диаспоры Нахман Шай.

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