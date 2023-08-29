В бою за Украину погиб житель Одесской области Дмитрий Головати, светлая ему память

29 августа украинцы чтят память защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность. Дата Дня памяти защитников Украины выбрана не случайно – она связана с Иловайской трагедией 2014 года. Тогда под Иловайском после масштабных боев воины АТО оказались в окружении. Многие погибли.

Спустя 8 лет борьба за территориальную целостность Украины продолжается.

В зоне боевых действий в июле 2023 года погиб житель города Татарбунары Одесской области Дмитрий Головати.

Как сообщили в Татарбунарском горсовете, погибшему воину было 38 лет. У бойца остались больной отец и маленькая дочь.

Одесса News информировала, что 4 июля вблизи населённого пункта Первомайское Донецкой области погиб житель посёлка Рауховка Одесской области Евгений Бородин.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Татарбунарский горсовет/Facebook

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