Байден и Путин встретились в Женеве

Президенты США и РФ Джо Байден и Владимир Путин встретились в среду, 16 июня, на вилле Ла Гранж в Женеве.

Об этом сообщает Укринформ.

Первым на виллу прибыл Путин, где его встретил и приветствовал президент Швейцарии Ги Пармелен. После этого прибыл президент США, которого также встретил Пармелен.

Байден и Путин обменялись рукопожатием. Встреча состоялась у главного входа. После этого они зашли в здание, где пройдёт однодневный саммит США-РФ.

Далее, как ожидается, будет происходить общение лидеров США и России. Сначала оно будет проходить в формате «плюс один» (то есть президент плюс руководитель внешнеполитического ведомства), а также по одному переводчику с каждой из сторон. После этого формат переговоров будет расширен до «плюс пять».

Планируется, что главы государств будут общаться в течение четырёх-пяти часов, официального обеда или других перерывов не предвидится. После завершения встреч ожидается, что сначала президент РФ проведёт собственную пресс-конференцию, потом с прессой будет общаться президент США.

Президент США Джо Байден считает личную встречу с иностранным лидером лучшей возможностью, чтобы понять друг друга.

Об этом, как сообщает CNN, он сказал во время фотосессии, в начале его переговоров с российским лидером.

«Я думаю, что всегда лучше встречаться с глазу на глаз», — отметил американский лидер.

О результатах встречи Одесса News сообщит.

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