Зеленский провёл второе в этом году заседание Ставки Верховного Главнокомандующего

17 января Президент Украины Владимир Зеленский в своём традиционном вечернем видеообращении к украинцам сообщил, что в этот день провёл заседание Ставки Верховного Главнокомандующего Вооружёнными силами Украины.

Стенограмму опубликовала пресс-служба Главы государства.

«Провёл Ставку. Оперативный уровень – ситуация на фронте сейчас. Докладывали командующие. Разные направления. Восток. Юг. Также север – противодействие диверсионным группам, укрепление границы. Был и стратегический уровень обсуждения – наши действия в этом году. И не только оборонные», – сказал Зеленский.

Президент считает, что «Украине необходима амбициозная, активная перспектива».

«Чтобы именно у нашего государства была инициатива, а не у врага. Чтобы именно от украинских действий зависело завершение войны. Мир поддерживает тех, кто имеет перспективу. И эта фундаментальная задача – сохранить инициативу, чтобы была возможность становиться сильнее», – подчеркнул Зеленский.

По словам главы государства, 17 января был еще ряд встреч, в которых он принимал участие, в частности, встреча с представителями силового блока, министром обороны Рустемом Умеровым.

«Провёл отдельное совещание с министром обороны. Готовим больше силы для нашего государства. Совещание с правоохранителями. В частности, был на совещании глава Службы безопасности Украины. Основной доклад – по противодействию коллаборантам, по уничтожению логистики врага. Я благодарен службе за результаты», – заявил Зеленский.

Одесса News информировала о предыдущем заседании Ставки, которое проходило 9 января с обсуждением вопросов по усилению противовоздушной обороны Украины и поставкам в войска дронов и боеприпасов.

Фото и видео: ОПУ

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