Министр соцполитики приезжала в Одессу: c кем встречалась и что обещала

Состоялся рабочий визит Министра социальной политики Марины Лазебной в Одесскую область.

Цель визита — скоординировать процессы распределения полномочий центральных и местных органов власти в сфере социальной защиты и социального обеспечения в условиях реформы децентрализации, и выработать совместные предложения по оптимальной модели социальной защиты на основе доступности, качества и эффективности, — сообщает пресс-служба Одесской облгосадминистрации на своей странице в Facebook.

Марина Лазебная встретилась с председателем Одесской ОГА Сергеем Гриневецким. Шёл разговор о перспективах социальной сферы региона.

Руководитель Одесской области отметил: «Сегодня инструменты социальной защиты населения являются наиболее востребованными в обществе». Ведь от качества и своевременности услуг, предоставляемых государством через социальную защиту формируется авторитет органов исполнительной власти и органов местного самоуправления. Важным аспектом в работе органов социальной защиты населения, по мнению Сергея Гриневецкого, будет организация предоставления социальных услуг в объединённых территориальных общинах и социальных выплат. Эти два направления работы должны осуществляться таким образом, чтобы максимально учесть потребности каждой общины.

Министр встретилась с заместителем председателя ОГА Светланой Фабрикант, директор областного Департамента социальной и семейной политики Лилией Коваленко и начальником Службы по делам детей Натальей Утюпиной. Говорили о работе органов социальной защиты в условиях административно-территориальной реформы, а затем к разговору в онлайн режиме подключились председатели районных госадминистраций и территориальных общин, а также заместитель Лазебной Борис Лебедцов.

Шла речь о том, как распределить полномочия центральных и местных органов власти, синхронизировать деятельность при формировании и реализации социальной политики между центральными органами исполнительной власти и местными властями.



По утверждению Министра Одесская область была выбрана для рабочей поездки не случайно. Регион — лидер среди областей Украины по количеству созданных в результате административно-территориальной реформы общин. Поэтому успехи и проблемы территориальных общин — это своеобразные маркеры того, что происходит по всей стране.

По данным министерского мониторинга, 73 из 91 общины Одесской области включены в программу технического оснащения в рамках проекта «Модернизация системы социальной поддержки населения Украины», которая реализуется Правительством Украины с вместе с Всемирным банком. 97% из них уже организовали фронт-офисы, где осуществляется приём документов по предоставлению административных услуг социального характера. 52% — уже ввели должности специалистов по социальной работе, 65% — создали службы по делам детей, а 86% — организовали предоставление базовых социальных услуг.

По словам Марины Лазебной, эти показатели в целом соответствуют средним показателям по стране.

«Ключевым индикатором способности общин по обеспечению потребностей жителей в социальных услугах является финансирование расходов на организацию предоставления социальных услуг из местного бюджета», — отметила Марина Лазебная. В Одесской области этому критерию соответствуют лишь 53 общины.

Среди других индикаторов: наличие фронт-офиса для приёма жителей, субъектов по предоставлению социальных услуг, внедрение ПК «Социальная община». К сожалению, не все общины, принявшие участие в программе технического оснащения, достигли этих индикаторов, поэтому их функции продолжают выполнять соответствующие подразделения РГА.

Министр предложила общинам помощь по этим вопросам.

«Бывают случаи, когда в местных бюджетах не заложены средства на социальных работников и объекты социальной инфраструктуры не через чьи-то злые намерения, а потому что нет соответствующих специалистов. Но результаты должны быть достигнуты. Поэтому министерство готово предоставить общинам профессиональную помощь по этим вопросам», — пообещала Лазебная.

Она призвала территориальные общины более активно использовать свой потенциал для внедрения ПК «Социальная общество», для которого в рамках Проекта Всемирного банка происходит техническое оснащение социальных учреждений.

Сейчас в области компьютерным оборудованием оснащено 224 рабочих места и 193 — офисной мебелью. Ещё 94 — оснащены в формате «прозрачного офиса». К ПК «Социальная община» подключено 85 общин. Но внедрение электронных сервисов и выполнение действующего законодательства находится на низком уровне. Министр подчеркнула, что считает недопустимым, что значительное количество дел до сих пор поступает от ЦНАП РГА, которые к ПК не подключены, в бумажном виде.

«Мы сегодня разрабатываем единую информационную систему в социальной сфере, чтобы украинцы могли получать социальную помощь на местах быстро и качественно, не тратя уйму времени на дорогу или оформление различных бумажек», — казала Марина Лазебная. По её словам, с 1 июля все заявления от людей, кроме субсидийных договоров, будут формироваться исключительно в электронном формате. В августе министерство планирует провести общегосударственный мониторинг по этому вопросу.

Марина Лазебная побывала в Одесском областном благотворительном фонде реабилитации детей-инвалидов «Будущее», а также в КНП «Психоневрологический интернат «Обериг» в Березовском районе.

Одесса News сообщала, что Министр Лазебная обещала в июле этого года прости индексацию пенсий для 1 млн пенсионеров, которым пенсия назначена в 2018-2020 годах, а также тем, кому пенсии выплачиваются в минимальном размере.

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