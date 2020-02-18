«Слуги народа» закрывают детдома, претворяя в жизнь идеи Супрун

В Украине с 2020 года детей не будут устраивать в детские дома, а будут направлять в патронатную или приёмную семью либо в семейный детский приют.

Об этом заявил во время селекторного совещания с представителями облгосадминистраций заместитель министра социальной политики Украины Олег Коваль, пишет Укринформ.

«С 2020 года детей не будут устраивать в детские дома, а государство и общество будут осуществлять все меры, чтобы сохранить возможность проживания и воспитания ребёнка с родными родителями, а также помогать им в сложных жизненных обстоятельствах. В исключительном случае дети будут направлены в патронатную или приёмную семью либо семейный дом ребёнка», — отметил Коваль.

«Этот год должен стать переломным. В результате медицинской реформы дома ребёнка, в которых находятся дети до 4 лет, будут трансформированы. Они не исчезнут, а будут сугубо медицинскими учреждениями, то есть в них будут находиться больные дети, требующие лечения и реабилитации, — сообщил Олег Коваль. — То есть здоровые дети из этих заведений должны быть временно устроены в семьи родственников, знакомых или семьи патронатных воспитателей».

По его словам, дети могут жить в детдомах до 2023 года, а затем на их месте будут организованы паллиативно-реабилитационные центры по оказанию помощи всем детям, независимо от их социального статуса и возраста.

Замминистра добавил, что с этого года устройство детей в детские дома станет платным, а паллиативно-реабилитационные центры будут заниматься не только теми детьми с особыми потребностями, которые проходят реабилитацию в центрах, но и будут предоставлять всю необходимую помощь, уже воспитанникам приёмных семей.

«Даже лучший приют никогда не заменит ребенку семейное тепло и заботу. Поэтому все областные администрации должны завершить разработку программ по устройству детей, привлечь к этой работе администрации городов, районов и объединённых территориальных громад. Мировая практика и утверждённая Правительством Национальная стратегия реформирования системы институционального ухода и воспитания детей на 2017 — 2026 годы предусматривает переход на систему, которая обеспечит уход и воспитание ребёнка в семейной или приближённой к семейной среде», — подчеркнул он.

Как сообщала Одесса News, идея закрыть детдома принадлежит бывшей и. о. министра здравоохранения Украины Ульяне Супрун, которая говорила, что «ни одно образцовое интернатное учреждение с лучшими условиями не заменит семью, и правительство начало изменения в системе поддержки детей, живущих без родителей».