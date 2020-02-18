Что задекларировал новый глава президентского офиса за 2019 год

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак опубликовал декларацию за 2019 год.

Об этом говорится на сайте Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК).

Суммарный задекларированный доход Ермака из шести источников доходов за 2019 год составляет 255 859 грн. В частности, это — заработная плата, полученная по основному месту работы в ООО «Международная юридическая компания», АО «Международная юридическая компания», заработная плата, полученная по совместительству, гонорары, доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав и предпринимательской деятельности.

В соответствии с декларацией, Ермак с 2005 года владеет квартирой в Киеве общей площадью 107,8 кв.метров, с 2015 года — автомобилем Toyota Camry.

Также руководитель ОПУ владеет корпоративными правами в девяти компаниях и тремя государственными ценными бумагами стоимостью 1 тыс. грн каждая.

На банковских счетах Ермака размещено 27,4 тыс. грн, также у него есть нал — $347 тысяч, 50 000 евро, кредит на сумму 1,26 млн грн, а ещё Ермак 1,38 млн грн занял третьим лицам.

Также глава ОПУ разместил информацию о задолженности перед ним ООО «Гарнет Интернешнл Медиа Групп» по двум договорам: 3,3 млн грн и 4,98 млн грн соответственно.

Как сообщала Одесса News, 11 февраля Андрей Ермак возглавил Офис Президента Украины вместо уволенного Андрея Богдана.