Где в Одессе 19 февраля не будет воды

В связи с необходимостью проведения работ по замене задвижек диаметром 100 мм и 150 мм по адресу: ул. Малая Арнаутская, 1 в Одессе будет прекращено водоснабжение отдельным потребителям города.

Об этом сообщает филиал «Инфоксводоканал».

Отмечается, что воды не будет в этот день с 09:00 до 19:00 у потребителей следующих улиц города:

— ул. Малая Арнаутская, 1-37, 2-28;

— ул. Леонтовича, 8-16а;

— ул. Пантелеймоновская, 1-5, 2-36;

— пер. Канатный;

— ул. Вячеслава Черновола.

Телефоны для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).