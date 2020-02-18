Сегодня на Донбассе шли сильные бои, силы ООС понесли потери

Сегодня в 5 утра русские войска атаковали украинские опорные пункты в районе Золотого, сейчас на 8.00 идёт непрерывный тяжелый бой с применением всех видов оружия, включая артиллерию калибра 152 мм, миномёты 120 мм. Противник на широком фронте накрывает боевые порядки 72-й и 93-й механизированных бригад в районе участка разведения Золотое-Орехово-Новотошковка. На одном из опорных пунктов был ближний бой с русской штурмовой группой. Наша артиллерия открыла огонь в ответ, подтягиваются резервы.

Так описывает на своей странице в Facebook сегодняшние события на Донбассе журналист Юрий Бутусов, подчёркивая, что таких широкомасштабных боевых действий на фронте не было с 2018-го года.

Информацию журналиста подтверждают и сообщения пресс-службы Операции объединённых сил.

«Оккупанты ведут обстрелы по нашим защитникам из запрещённого минскими соглашениями вооружения. Враг применяет миномёты калибра 120 мм. Также противник ведёт огонь из гранатомётов различных систем и крупнокалиберных пулемётов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения. По состоянию на сейчас идёт бой. К сожалению, вследствие вражеских обстрелов украинские защитники понесли потери».

В 10 утра пресс-служба ООС сообщила, что «подразделения Объединённых сил дали адекватный огневой ответ противнику и удержали полный контроль над ситуацией. Среди украинских защитников, к сожалению, один погибший, четверо получили лёгкие ранения, им оказывается медицинская помощь. У врага один погибший, пять — тяжело раненых. Противник запросил режим тишины. Позиции украинских защитников не потеряны».

Как сообщают в офисе Президента, в 11:00 под председательством Владимира Зеленского состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны, по результатам которого запланирован брифинг секретаря СНБО, руководства Генерального штаба ВСУ, Министерства внутренних дел и СБУ.