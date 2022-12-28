В Одесскую область эвакуировался детдом с Херсонщины, с детьми встретился Марченко

В Одесскую область эвакуировался детский дом семейного типа Овчаренко из Берислава Херсонской области.

Об этом сообщает в Facebook Одесская областная военная администрация.

Отмечается, что Овчаренко Снежана и Геннадий до начала российской агрессии против Украины проживали в одном из городков Херсонской области – Бериславе на берегу Днепра. В 2017 году оформили детский дом семейного типа. В семье воспитывается 10 детей, лишённых родительской опеки: самому старшему Евгению – 18 лет, Артёму – 16, Андрею – 14, также есть две Алины, которым по 10 и 11 лет, десятилетний Виктор, Анна, Алёна, Александр и младший Даниил, возрастом 9, 8, 6 и 5 лет соответственно. Эти дети окружены вниманием, эмоциональной поддержкой, заботой и любовью.

«В настоящее время их большая семья эвакуировалась в Одесскую область, где получила убежище, поддержку и всестороннюю помощь Одесской областной военной администрации — для них созданы все условия для комфортного проживания», — говорится в сообщении.

27 декабря начальник Одесской облвоенадминистрации Максим Марченко посетил детский дом семейного типа Овчаренко в Фонтанке.

«Отмечу, что в течение недели все мои заместители, директора всех департаментов и управлений Одесской ОВА посетят все без исключения детские дома семейного типа, которые есть в Одесской области и поздравят детей с праздниками. В условиях военного положения потребности семей, которые эвакуировались в Одесскую область и в которых воспитываются дети-сироты, дети, лишённые родительской опеки, и дети, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах, на моём особом контроле», — сказал Марченко.

Как рассказала начальнику ОВА Снежана Овчаренко, «мы хотели оставаться дома на Херсонщине, – там наш дом. Но оставаться и дальше — стало невыносимо и очень опасно. От обстрелов скрывались в самой маленькой комнате дома и в погребе. С мужем делала всё возможное, чтобы уберечь психику детей, чтобы в их детских головках не отложился страх, который они почувствовали, когда враг зашёл на территорию нашего города. Они видели войну в нескольких метрах от нашего дома, в нашем огороде разрывались снаряды. Теперь мы в уюте и тепле, дети в безопасности и улыбчивые, а это – самое главное для нас».

Семья получила ценные подарки от Одесской ОВА, а детишки – игрушечные наборы и сладости.

Как сообщала Одесса News, в начале декабря 2022 года в Одессу приехали три большие семьи из освобождённого Берислава Херсонской области — всего 39 человек. Их обустройством интересовался Одесский городской голова Геннадий Труханов.

Фото: ООВА

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